Ha solo 12 anni. Ma già tempi da medaglia olimpica. E’ cinese la futura babystar del nuoto mondiale. Il tempo di Yu Zidi nei 200 metri farfalla, per dire, è uno dei più veloci al mondo e l’anno scorso avrebbe mancato di poco il podio olimpico. Stessa cosa nei 400 metri misti, scrive il Guardian. I tempi di Yu sono più veloci di quelli della star canadese Summer McIntosh, alla sua stessa età . McIntosh, ora diciottenne, detiene il record mondiale in entrambe le specialità miste e ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche lo scorso anno. 12-year-old sensation alert! Yu Zidi just swam a blazing 2:10.63 in the women’s 200m IM at the Chinese Nationals — the fastest time ever by a 12-year-old CCTV Sports pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ai Mondiali c’è una nuotatrice cinese di 12 anni che fa tempi da medaglia olimpica