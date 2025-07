Aggressione a Ferrandelli il presidente di Ance Palermo Puccio | Situazione preoccupante necessario cambio di rotta

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietĂ all’assessore comunale Ferrandelli, che ieri è stato vittima di un’aggressione in centro storico e il nostro sostegno per la sua attivitĂ che mira a portare la legalitĂ in ambiti come quello dell’occupazione abusiva degli alloggi. Le azioni di violenza che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Aggressione all’assessore Ferrandelli: "Quando il degrado urbano diventa emergenza educativa" - Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani condanna con fermezza l’aggressione subita dall’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, intervenuto per sedare una lite nel cuore del centro storico e colpito con violenza.

VIDEO | Ferrandelli dopo l'aggressione e la denuncia: "C'è una Palermo che non si rassegna alla violenza" - Interviene per difendere il titolare di un bar e viene aggredito a colpi di sgabello, ferito l'assessore Ferrandelli

Aggressione a Ferrandelli, il presidente di Ance Palermo Puccio: Situazione preoccupante, necessario cambio di rotta.

Palermo, l’aggressione a Fabrizio Ferrandelli: il video dell’assessore - PALERMO – L’assessore all’Igiene e al Benessere animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è rimasto ferito ieri in una rissa nel tentativo di difendere il proprietario di un bar di via ... Secondo livesicilia.it

Un velo di violenza cieca avvolge Palermo, anche l’assessore Ferrandelli fra le vittime “Sto bene, ho evitato il peggio” - Tre episodi nelle ultime ore e in una di questi è rimasto coinvolto anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli ma per il Ministero degli interni a Palermo non c'è una emergenza microcriminalità ... Segnala blogsicilia.it