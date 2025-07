Agente ChatGPT come funziona la novità di OpenAI che prova a fare tutto da sola

La società di intelligenza artificiale ha lanciato uno strumento in grado di svolgere diversi compiti in autonomia: l'abbiamo visto all'opera in anteprima.

L’agente di ChatGPT fa le cose al posto tuo - Avevo fame, non di risposte (ne ho già troppe), solo di carboidrati, magari un ramen e quell’uovo molle che sembra uscito da un romanzo di Bernhard o di Beckett (o anche da uno dei miei) sull’inutilità dell’esistenza, e allora mi sono detto: proviamo l’agente! Non un agente segreto, non il mio agente letterario, ma l’agente ChatGPT, quello nuovo, quello che (dicono) può fare le cose al posto tuo, tipo prenotare, compilare, cercare, cliccare, forse, spero io, anche vivere.

È arrivato l’agente di ChatGPT: può compiere azioni in autonomia e navigare Internet al posto dell’utente - OpenAI lancia ChatGPT agent, che può navigare, compilare moduli e agire su siti e app esterne. Ancora esclusa l’UE, il rollout parte per gli utenti paganti con limiti diversi per ogni piano.

