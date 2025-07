Adrenalina purissima è il nuovo singolo di Martina Maccolini | dal 18 luglio 2025 in radio

Martina Maccolini torna con un nuovo singolo tutto da ballare: “Adrenalina purissima”, disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali dal 4 luglio e in rotazione radiofonica a partire dal 18 luglio 2025. Il brano è un inno alla libertĂ , alla leggerezza e alla voglia di vivere, perfetto per accompagnare le notti d’estate. Un brano dal sapore anni ’80 tra ritmo, energia e spensieratezza. Scritto da Andrea Amati e prodotto dal M° Fabio Vaccaro, “Adrenalina purissima” si distingue per le sue sonoritĂ retrò e le vibrazioni electro-pop, con atmosfere ispirate agli anni ’80. Un sound carico, pensato per chi cerca un momento di evasione dopo una giornata intensa, tra mojito, risate e libertĂ . 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

