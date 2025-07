Addio a Felix Baumgartner il re degli sport estremi

Milano, 17 lug. (askanews) - Il leggendario Felix Baumgartner, celebre base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, è morto a Porto Sant'Elpidio durante un lancio con il parapendio. Colto da un malore, è finito in una piscina di una struttura ricettiva, urtando anche una ragazza, rimasta illesa. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, i tentativi di rianimazione sono stati vani. La scomparsa di Baumgartner lascia un vuoto nel mondo degli sport estremi. La sua carriera è stata costellata di imprese mozzafiato, iniziando con il suo primo lancio estremo a 16 anni. Tra le sue gesta più famose spiccano la traversata della Manica in caduta libera nel 2003, i lanci dalle Petronas Tower e l'atterraggio nella cava di Mamet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Felix Baumgartner, il re degli sport estremi

