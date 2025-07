Acquisti in rete | piattaforma chiusa dal 13 al 18 agosto Come prepararsi alla chiusura

Dalle ore 8:00 di mercoledì 13 agosto alle ore 20:00 di lunedì 18 agosto 2025, la piattaforma Acquisti in Rete non sarà accessibile per consentire la migrazione dell’intera infrastruttura al Cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN). L’intervento ha l’obiettivo di potenziare l’affidabilità , la sicurezza e l’efficienza dei servizi, aprendo la strada a futuri sviluppi applicativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

