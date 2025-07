Acque agitate nel Mar Giallo | la Cina costruisce isole militari mascherate da strutture civili

Pacifico occidentale, 10 febbraio 2025. Una nave da ricerca sudcoreana, impegnata in una missione scientifica nel Mar Giallo, si avvicina a un’insolita installazione situata a circa 370 chilometri dalla costa coreana. Osservando meglio, il team scopre che si tratta di una grande gabbia gialla per l’acquacoltura. È stata posata accanto a quella che somiglia molto a una piattaforma petrolifera dismessa e ristrutturata, ma che mostra segni evidenti di un’attività umana molto recente, con tanto di eliporto e scialuppe di salvataggio evidentemente in piena operatività . I ricercatori si domandano che cosa ci faccia quell’installazione in un’area solitamente interdetta alla navigazione commerciale (sono esentati solo i pescherecci), che per di più non è segnalata nelle mappe e sulla cui struttura appare la scritta in superficie Atlantic Amsterdam, lo stesso nome di una piattaforma petrolifera che era stata costruita dalla Francia nel 1982 e che non dovrebbe essere lì. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Acque agitate nel Mar Giallo: la Cina costruisce isole militari mascherate da strutture civili

