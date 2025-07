acf arezzo alessia carcassi ceduta a titolo definitivo al napoli femminile

Arezzo, 18 luglio 2025 – ACF Arezzo comunica la cessione a titolo definitivo della calciatrice Alessia Carcassi al Napoli Femminile. Nonostante un anno di contratto residuo con il club amaranto, l’opportunitĂ di confrontarsi con la Serie A ha rappresentato per la giocatrice un naturale passo in avanti nel suo percorso professionale. Il Napoli ha manifestato fin da subito forte interesse per la centrocampista classe 2004, dimostrando grande convinzione nell’investire sul suo potenziale. L’accordo tra le due societĂ prevede una parte fissa e bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

