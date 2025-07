Accordo di massima per Juanlu | operazione vicina alla chiusura

Il Napoli continua a spingere per Juanlu Sanchez, promettente terzino destro del Siviglia, classe 2003. Dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Accordo di massima per Juanlu: operazione vicina alla chiusura

Dalla Spagna: il Napoli ha l’accordo con Juanlu Sánchez - Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sull’operazione che potrebbe portare Juanlu Sánchez all’ombra del Vesuvio.

Napoli-Juanlu, trattativa calda: accordo con il giocatore, ora si tratta col Siviglia - Napoli-Juanlu, trattativa calda: accordo con il giocatore, ora si tratta col Siviglia Il Napoli continua a lavorare sul mercato in cerca di un rinforzo per … L'articolo Napoli-Juanlu, trattativa calda: accordo con il giocatore, ora si tratta col Siviglia proviene da ForzAzzurri.

Juanlu-Napoli: la percentuale di rivendita ago della bilancia per chiudere l’accordo - Continua la trattativa tra i partenopei ed il Siviglia per il terzino spagnolo. Il Napoli non si ferma e continua il lavoro sul mercato per … L'articolo Juanlu-Napoli: la percentuale di rivendita ago della bilancia per chiudere l’accordo proviene da ForzAzzurri.

Juanlu bloccato dal Napoli, al Siviglia 17 milioni inclusi i bonus - Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni. Da ilnapolista.it