Accanto al suo corpo c’era la bambola assassina | è morto improvvisamente Dan Rivera l’investigatore del paranormale impegnato in un tour con Annabelle

Un investigatore del paranormale, che stava portando in un tour promozionale Annabelle la celebre bambola assassina, è morto improvvisamente nel fine settimana in una stanza d’albergo. Di fianco a lui, nella stanza, sedeva proprio la bambola assassina che tanto ha spaventato gli spettatori di mezzo mondo. È stata la New England Society for Psychic Research ad annunciare ufficialmente la morte improvvisa di Dan Rivera, 54 anni, capo investigatore del paranormale dell’organizzazione e veterano dell’esercito. La morte di Rivera è avvenuta domenica durante la sua visita a Gettysburg (in Pennsylvania), dove stava fungendo da guida per il tour “Devils on the Run”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

