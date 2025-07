Mentre i lavoratori della Zaf manifestavano davanti alla sede a Badile lungo l’ex statale dei Giovi, dal primo incontro ministeriale fra le parti arrivava una fumata nera: " Cassa integrazione per cessata attivitĂ ". L’incontro in videoconferenza Ministero, Regione Lombardia, azienda e sindacato per discutere della procedura di cassa integrazione straordinaria per cessazione d’attivitĂ avviata senza preavviso dalla Zaf di Zibido San Giacomo. Alla richiesta di rinvio avanzata dal Ministero e accolta da tutti gli altri soggetti per ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti, il gruppo dirigente aziendale ha risposto con un secco no, ribadendo l’intenzione di procedere alla chiusura dell’attivitĂ , disinteressandosi del futuro dei 50 lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Zibido la crisi Zaf, fumata nera. Secco "no" dell’azienda: si chiude