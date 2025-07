A Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica

La Casa Bianca ha comunicato che al presidente Donald Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica, che causa ristagno di sangue e gonfiore alle gambe. La Casa Bianca ha comunicato che al presidente Donald Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica, che causa ristagno di sangue e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - A Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica

L'incontro Zelensky-Trump, è stata la mano de dios - Dunque Zelensky, al limite estremo del fuorigioco, ha segnato un punto spettacoloso, con l'aiuto di Papa Francesco.

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945" - Secondo Mosca l'Ucraina rimanda al fronte gli ex prigionieri liberati. Droni russi su Sumy: cittĂ parzialmente senza elettricitĂ

Meloni ai funerali di Papa Francesco: insegue Trump dopo essere stata tagliata fuori dall’incontro tra i leader - Il sagrato di San Pietro ha visto riunirsi Zelensky, Trump, Macron e Starmer, immortalati da telecamere e fotografi.

