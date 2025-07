A Temptation Island i fidanzati gelosi distruggono il villaggio | è la deriva della mascolinità tossica

Nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island assistiamo puntualmente a manifestazioni di rabbia incontrollata. È vero, non tutti gli uomini sono violenti ma a quasi la totalitĂ di loro non sono stati dati gli strumenti per gestire le proprie emozioni. Forse sarebbe il caso di guardarsi allo specchio con onestĂ e ripartire da lĂŹ. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - fidanzati - villaggio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Temptation Island 2025 torna la prossima settimana con un doppio appuntamento Uno dei fidanzati tenterĂ di scappare dal villaggio e sarĂ inseguito dagli operatori e uno dei concorrenti si lascerĂ andare a delle effusioni con una delle single. Le anticipazioni Vai su Facebook

Temptation Island, la furia dei fidanzati: Antonio distrugge il villaggio, Marco lancia il tavolo Vai su X

Temptation Island 2025, anticipazioni 23 luglio: un fidanzato scappa dal villaggio, bacio tra una single e un concorrente; Antonio distrugge il villaggio di Temptation Island e Rosario rompe una porta: la reazione di Filippo Biscigli; Temptation Island, Antonio distrugge il villaggio e crolla in un pianto. La reazione di Bisciglia.

Temptation Island, villaggio a rischio? I concorrenti picchiano e distruggono: cosa è successo - Se c’è una costante a Temptation Island, quella è la gelosia dei fidanzati che esplode sotto il sole cocente del villaggio che, anno dopo anno, appare sempre più a rischio. Scrive msn.com

Temptation Island, a rischio il villaggio? Le tensioni VIDEO - Se c’è una costante a Temptation Island, quella è la gelosia dei fidanzati che esplode sotto il sole cocente del villaggio che, anno dopo anno, appare sempre più a ... Segnala msn.com