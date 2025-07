A Scandiano c’è una campionessa di pole sport | Mi alleno tutti i giorni ma è bellissimo

Ci sono discipline poco conosciute, ma il mondo dello sport è poliedrico. Così, Zoe Ferrarini, studentessa in procinto di entrare in terza media, proprio domani sarà a Praga per disputare i campionati europei di pole sport. Come definizione, potremmo definire la pole sport come un mix tra la danza e la ginnastica acrobatica, con l’uso di un palo intorno o sul quale l’atleta effettua i suoi esercizi. Per ora le associazioni internazionali puntano a ottenere il riconoscimento come sport ufficiale da parte del Cio e di conseguenza l’ingresso alle Olimpiadi. Ci racconta come una tredicenne arriva a un campionato europeo? "Sono arrivata dopo aver fatto anche altri sport, come danza, nuoto e pattinaggio, ma poi mi sono innamorata di questo sport che pratico già da diversi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

