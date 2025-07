A rischio il blocco sulla direttissima Treni l’allarme lanciato dai sindaci

di Francesco Tozzi Grande delusione e rammarico. È il sentimento che serpeggia tra i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino dopo l'incontro della cabina di regia della Regione Toscana con i gestori del trasporto ferroviario, Trenitalia e Rfi a livello nazionale, al quale hanno partecipato anche le Regioni Umbria e Lazio, con i rispettivi assessorati e sindaci. Il summit si è tenuto ieri in video conferenza dalla ex sala giunta del Comune ed è stato proprio il sindaco Valentina Vadi a sintetizzare la posizione dei primi cittadini. "Un incontro deludente e ancora una volta interlocutorio – ha affermato – Bisogna dire però che siamo riusciti ad allargare il raggio di azione e di interesse, visto che durante la riunione sono stati coinvolti i vertici di Rfi e Trenitalia, oltre che gli assessorati ai trasporti di Toscana, Umbria e Lazio".

Ponte Paladini a rischio chiusura per due mesi: allarme da sindaci e Regione - L'Aquila - Mariani e Cavallari: “no alla chiusura del Ponte Paladini, Regione e ANAS trovino soluzione per garantire un collegamento alternativo che non penalizzi i comuni dell’Alto Vomano” “Il Ponte Paladini non può essere chiuso per due mesi questa estate, attendiamo che i tecnici di ANAS ci facciano sapere quali sono, a livello tecnico, le ipotesi alternative per garantire la continuità nel collegamento sulla S.

I laghi Nemi e Albano a rischio prosciugamento, l’allarme dei sindaci in Regione - I laghi di Nemi e Albano sono in sofferenza e serve un piano per tutelarli. È questa la sintesi dell’audizione che si è tenuta presso la commissione regionale del Lazio Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione.

Caldo: sindacato, fermare le attività a rischio nelle ore di maggiore esposizione. Lettera ai sindaci della provincia di Taranto Cgil e Fillea - Di seguito un comunicato diffuso da Filtea Cgil: Il caldo torrido e le alte temperature di questi giorni che influiscono in maniera preponderante e prepotente su chi svolge attività lavorative all’aperto – emergenza che riguarda soprattutto i lavoratori delle costruzioni – impongono di non farsi trovare impreparati e di correre subito ai ripari.

