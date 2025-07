A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

Nella Striscia di Gaza la tregua si avvicina, ma per giungere a un accordo tra Hamas e Israele servirĂ ancora del tempo. A sostenerlo sono i mediatori del Qatar e dell'Egitto, che segnalano come, pur restando ancora dei nodi da sciogliere, poco alla volta le parti si stiano avvicinando all'intesa che, secondo quanto scrive Axios, riportando fonti coinvolte nelle trattative, "potrebbe arrivare entro qualche giorno". Secondo il prestigioso sito americano, l'accordo prevederebbe un cessate il fuoco di 60 giorni, il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 corpi, la liberazione di prigionieri palestinesi detenuti in Israele e un aumento degli aiuti umanitari nella Striscia.

