A che punto è l’ambizioso biciplan della Città Metropolitana di Milano

Martedì 15 luglio, il Comune (commissione congiunta Mobilità attiva e Affari istituzionali) e la Città Metropolitana di Milano hanno fatto il punto della situazione su Cambio, un importante progetto che punta a realizzare settecentocinquanta chilometri di ciclabili nei prossimi dieci-dodici anni. Contraddistinto da sedici linee radiali, quattro linee circolari e quattro greenway, questo biciplan intercittadino – in capo alla Città Metropolitana di Milano – assomiglia non casualmente alla mappa di una metropolitana o di un passante ferroviario. È un’iniziativa da supportare e valorizzare perché fa una cosa che in Italia è rarissima: connessioni ciclabili tra la città principale (Milano) e i Comuni dell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A che punto è l’ambizioso biciplan della Città Metropolitana di Milano

In questa notizia si parla di: punto - città - metropolitana - milano

Lutto a Foligno, martedì l'ultimo saluto all'avvocato Piccotti. Il sindaco: "Era un punto di riferimento per la città" - La morte improvvisa di Angelo Piccotti - avvocato molto amato e conosciuto a Foligno e Perugia e lungo l'asse nocerino-gualdese-eugubino - è stato un dolore che è andato oltre il "Foro dei togati", coinvolgendo il mondo della politica e soprattutto tante famiglie, associazioni e tanti amici.

Apre a Bari l'ottavo Famila Superstore in città: inaugurato il punto vendita di via Camillo Rosalba - Apre a Bari, nel quartiere Poggiofranco, in Via Camillo Rosalba (nei pressi di Villa Anthea), l’ottavo Famila Superstore della città del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo.

La tomba del Perugino diventerà un punto attrattivo della "Perugia città d'arte": ecco le inee guida dei lavori - Dai lavori di manutenzione straordinaria della tomba di Pietro Vannucci a quelli di un terzo sito di sepoltura che, stando ad alcune informazioni e molte ipotesi raccolte in questi ann, si troverebbe a pochi metri dall'ingresso della chiesa.

Prosegue oggi, 9 luglio, il NbS Italy Hub Annual Meeting con un tour sul territorio della Città Metropolitana di Milano. La giornata si è aperta con una presentazione introduttiva presso il Politecnico di Milano, punto di partenza di un itinerario articolato in cinque Vai su Facebook

Cambio | A che punto è l’ambizioso biciplan della Città Metropolitana di Milano; Punti di Interesse; A Cusano un incontro per fare il punto sui lavori della metrotranvia Milano-Seregno.