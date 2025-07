Domani il circuito di Brno sarĂ teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Le previsioni meteo sembrano incoraggianti per sabato e domenica, quindi i piloti non dovranno fare i conti con la pioggia e potranno quindi girare su pista asciutta a meno di sorprese. Marc Marquez resta il punto di riferimento ed il favorito principale per la pole e soprattutto per il primo posto nella gara breve, anche se Brno rappresenta un layout meno favorevole alle sue caratteristiche rispetto ad altri come per esempio il Sachsenring. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP domani in tv, GP Cechia 2025: programma qualifiche e Sprint, guida Sky e TV8