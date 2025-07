33 anni dalla strage di via D’Amelio Frassinetti | Borsellino e Falcone esempi di coerenza e coraggio per gli studenti

33 anni dalla strage di via D'Amelio. Il 19 luglio 1992 furono uccisi dalla mafia il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A ricordarlo è il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e.

Strage di Monreale, fermato un altro ragazzo di 19 anni. Gli accusati salgono a tre - Si chiama Mattias Conti, ad incastrarlo sarebbe stata una foto postata sui social dalla fidanzata di una delle vittime

La strage di Appignano: "Persa una generazione, 18 anni dopo fa tanto male" - Sono trascorsi 18 anni dalla strage di Appignano del Tronto. Mercoledì sera, dopo la processione per il Patrono, San Giorgio si è tenuta la messa in suffragio dei quattro angeli.

Strage di via D'Amelio, il ricordo delle istituzioni - ROMA – "Paolo Borsellino non è stato solo un magistrato di straordinario valore, ma anche un servitore dello Stato coraggioso, determinato a far luce sulle zone d'ombra tra criminalità organizzata e p ...