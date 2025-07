18 luglio è il Nelson Mandela Day Ecco come è nata la giornata per l’ex presidente sudafricano

Firenze, 18 luglio 2025 – Si celebra ogg i 18 luglio, il Nelson Mandela Day. La giornata è stata indetta dalle Nazioni Unite nel novembre del 2009 con una risoluzione per ricordare cosa Mandela ha rappresentato non solo nella liberazione del Sudafrica dall’apartheid, ma in generale nella lotta alla segregazione razziale. L’obiettivo del Mandela International Day è quello di tenere viva l’attenzione sui diritti umani nel mondo. Ed è forte il legame tra Mandela e Firenze, a cui la cittĂ ha intitolato il proprio Palasport per sottolineare l'impegno e i valori di pace, solidarietĂ e diritti umani che po statista sudafricano ha rappresentato e rappresenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 18 luglio, è il Nelson Mandela Day. Ecco come è nata la giornata per l’ex presidente sudafricano

18 luglio - mandela day - Il Mandela Day è una giornata che viene celebrata in tutto il mondo il 18 luglio di ogni anno per onorare il grande leader sudafricano Nelson Mandela e la sua eredità di lotta per la libertà , la giustizia e la pace.

