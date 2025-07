Wesley Juve un club italiano serra le fila! Alzata l’offerta da recapitare al Flamengo per il brasiliano Ultimissime novità!

Wesley Juve, quel club italiano fa un passo in avanti verso l'acquisizione del terzino: alzata l'offerta da destinare al Flamengo. La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione e ha recentemente migliorato l'offerta per Wesley, il promettente terzino destro del Flamengo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, i giallorossi hanno alzato la proposta per il giocatore, cercando di convincere il club brasiliano ad accettare il trasferimento del giovane talento. Wesley, classe 2003, è uno dei terzini più interessanti del panorama calcistico brasiliano e ha attirato l'attenzione di numerosi club, tra cui anche il Milan e il calciomercato Juventus.

Wesley mania, il Flamengo resiste: rifiutata la proposta dello Zenit, offerta dal Brighton - Sono tanti i nomi accostati alla Roma in questo mese di giugno, che ha assunto la forma di un vero e proprio assaggio in vista del calciomercato estivo, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° luglio.

Wesley Juventus, arrivano nuove conferme: novità sulla possibile offerta per il laterale brasiliano. Gli ultimi aggiornamenti

Wesley Juve, i bianconeri fanno sul serio! Svelata la cifra offerta per portarlo a Torino: ecco la risposta del Flamengo. Tutti gli ultimi dettagli

Wesley: Juve e Roma mi vogliono, dopo il Mondiale per club ci penserò; Juve, fuori i nomi: i tre esuberi fuori dal progetto. Wesley, Comolli fa lo scout a Flamengo-Bayern; Juventus su Wesley, l'esterno perfetto per Tudor: lo mandano Danilo e Alex Sandro.

Wesley-Roma bloccato, il Flamengo rifiuta l'offerta e tuona: "Niente pressioni di agenti o intermediari" - I giallorossi mancano l'assalto al terzino brasiliano e il Fla emette un comunicato: "Ogni cessione arriverà solo dietro pagamento richiesto dal club".