Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais

La multinazionale ringrazia ma non conferma il cambio di ingredienti Washington, 17 lug. (Adnkronos Salute) - La Coca-Cola sembra aver accolto la proposta di Donald Trump. La misteriosa ricetta della bevanda gasata cambia. Al posto dello sciroppo di mais, ad alto contenuto di fruttosio, sarà . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais

La battaglia di #Trump per rendere l'America "grande di nuovo" coinvolge anche la #CocaCola. Il presidente rivendica di aver convinto l'azienda a tornare allo zucchero di canna per dolcificare la bevanda.

