TRON | Ares | Il nuovo trailer del film con Jared Leto

Un nuovo trailer da TRON: Ares è stato rilasciato nel primo pomeriggio odierno. In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Nel nuovo trailer, infatti, si fa la conoscenza di Ares (Jared Leto), un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra. Volete scoprire come andrà a finire? Guardate il nuovo trailer ed attendete l’uscita del film il prossimo 9 ottobre 2025. TRON: ARES Altre informazioni sul film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

