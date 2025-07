Tragedia in Valmadre | motociclista di 42 anni muore sul Passo Dordona

Un motociclista di 42 anni ha perso la vita questa sera, giovedì 17 luglio, lungo la strada che porta al passo Dordona, tra il territorio valtellinese di Fusine e la bergamasca Val Brembana. L’allarme è scattato attorno alle 21:30: l’uomo sarebbe caduto dalla moto, probabilmente colto da un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Tragedia in Valmadre: motociclista di 42 anni muore sul Passo Dordona

Incidente sul sentiero del passo Dordona, muore 42enne in moto - Tragedia nella serata di giovedì 17 luglio sul sentiero del Passo del Dordona che collega Foppolo a Fusine comune nella provincia di Sondrio. Si legge su ecodibergamo.it

