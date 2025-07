Tra disagi e richieste in aumento svolta per i lavori al forno crematorio | ecco quando tornerà in funzione

La giunta di Perugia ha approvato su proposta dell’assessore Francesco Zuccherini il progetto esecutivo prevede la realizzazione del manufatto che ospiterĂ il nuovo scambiatore che consentirĂ di spostare lo scambiatore di calore fuori dal manufatto che oggi ospita il forno crematorio, così da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: crematorio - forno - disagi - richieste

Forno crematorio, due proposte al vaglio dell'Amministrazione comunale - OSTUNI - Due ipotesi da vagliare per la realizzazione di un forno crematorio a Ostuni. Scorrendo la deliberazione della Giunta comunale numero 88, risalente al 18 aprile 2025, già l'oggetto dell'atto è esplicativo: "Partenariato pubblico privato.

Il forno crematorio si fa più grande, via libera dalla Giunta - Bergamo. La Giunta comunale ha approvato la delibera di indirizzo che prevede l’implementazione di una terza linea del forno crematorio del Cimitero Monumentale in coerenza con la pianificazione regionale.

Ancona, in 4mila contro il forno crematorio, firme consegnate in Comune: «La nostra salute in pericolo» - ANCONA - Alla fine sono state 4.196 le firme raccolte dal comitato Aria nostra contro larealizzazione di un impianto di cremazione interno al cimitero di Tavernelle.

Tra disagi e richieste in aumento, svolta per i lavori al forno crematorio: ecco quando tornerĂ in funzione https://ift.tt/Py8tjp2 https://ift.tt/V4bOzwi Vai su X

Tra disagi e richieste in aumento, svolta per i lavori al forno crematorio: ecco quando tornerĂ in funzione; Tra disagi e richieste in aumento, svolta per i lavori al forno crematorio: ecco quando tornerĂ in funzione; Il forno crematorio di Arezzo fermo da un mese: disagi e tariffe aumentate aggravano il peso sulle famiglie.

Forno crematorio a Staglieno, disagi per i lavori. L’appello dei residenti: “Va fermato” - Assemblea pubblica alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Ferrante: “L’opera si farà, non possiamo più bloccarla”. ilsecoloxix.it scrive

Perugia, a settembre tornerà in funzione il forno crematorio - Mercoledì la giunta comunale di Perugia ha approvato il progetto esecutivo per la riattivazione del forno crematorio del cimitero Monumentale, finanziato con circa 114mila euro dal bilancio comunale, ... Come scrive umbria24.it