Soldano in lutto per il ciclista Privitera morto a 19 anni La mamma | Era un ragazzo d’oro

Il sindaco Fimmanò ha annullato tutte le feste e disposto il lutto cittadino. Sequestrato un video amatoriale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il dolore di mamma Monica: “È stato un dosso a ucciderlo. Non ha avuto un attacco cardiaco mentre stava gareggiando, ma solo dopo l’impatto con le inferriate”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Soldano in lutto per il ciclista Privitera, morto a 19 anni. La mamma: “Era un ragazzo d’oro”

In questa notizia si parla di: mamma - lutto - soldano - ciclista

Barbara D’Urso: «Avevo undici anni quando mia mamma è morta. E, ancora oggi, ogni perdita mi riporta lì. Non parlare di lei, non mi ha fatto elaborare il lutto» - Dalla porta chiusa della stanza della madre malata alla solitudine dopo l’addio a Mediaset: a 68 anni, la conduttrice racconta come la ferita dell’infanzia non si sia mai rimarginata

“Mamma Elsa si è spenta”: grave lutto per la famosa cantante italiana - Ci sono perdite che, anche se annunciate dal tempo e dalla fragilità della vita, lasciano uno spazio vuoto difficile da colmare.

Un Posto al Sole, grave lutto per Michelangelo Tommaso: è morta la mamma - Oggi mia madre ha voluto sorprendere tutti ed è volata in Cielo! Qui sulla Terra ci mancherai tantissimo, ma lassù ti accoglieranno con una gioia immensa! Grazie mamma di tutto l’amore che hai saputo dare a tutti noi, sarà dura senza di te! Vola in alto Annina".

Soldano in lutto per il ciclista Privitera, scomparso a 19 anni. La mamma: “Era un ragazzo d’oro”; Sanremo, arriva la “disability card” per l’accesso gratuito al trasporto pubblico; Ventimiglia, la sperimentazione: pattuglie della polizia locale in bici elettrica.

Soldano in lutto per il ciclista Privitera, scomparso a 19 anni. La mamma: “Era un ragazzo d’oro” - Il sindaco Fimmanò ha annullato tutte le feste e disposto il lutto cittadino. Si legge su ilsecoloxix.it

Un Posto al Sole, grave lutto per Nina Soldano: il fratello Matteo è ... - Lutto nella grande famiglia della soap opera Un Posto al Sole: è morto a 54 anni Matteo Soldano, fratello di Nina Soldano, attrice che interpreta lo storico personaggio Marina Giordano. ilmattino.it scrive