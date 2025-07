selfie di un turista nel recinto di coccodrilli finisce male

Quello che era iniziato come un bizzarro tentativo di farsi un selfie si è trasformato in un vero e proprio film dell’orrore quando un turista è entrato in un recinto di coccodrilli, pensando che l’enorme predatore di 4,6 metri fosse solo una statua innocua. Pochi secondi dopo, il rettile ha dimostrato il contrario, avventandosi sull’uomo nel bel mezzo di una foto, in un momento scioccante ripreso dalla telecamera. Attenzione: contenuti grafici nel video sottostante. L’incidente, avvenuto il 28 aprile presso il Kabug Island Mangrove and Wetlands Park di Zamboanga Sibugay, nelle Filippine, ha mandato in fibrillazione i social media e sollevato seri interrogativi sulla sicurezza dello zoo, sul comportamento dei visitatori e sul buon senso di base. 🔗 Leggi su Newsner.it

