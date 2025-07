Regionali 2025 | Fico in corsa in Campania centrodestra diviso sul Veneto incognita Sala a Milano

Nel centrosinistra, il quadro si sta componendo. Un faccia a faccia al Nazareno fra Elly Schlein e il governatore della Campania Enzo de Luca ha di fatto aperto le porte alla corsa dell’ex presidente della Camera Roberto Fico ( M5s ) alla guida della Regione. L’accelerata è arrivata pochi giorni dopo un’analoga svolta in Toscana: dopo un incontro con la segretaria Pd, il presidente uscente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Regionali 2025: Fico in corsa in Campania, centrodestra diviso sul Veneto, incognita Sala a Milano

