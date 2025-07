Preso il bandito della bici elettrica | due anziane scippate in poche ore

Due anziane scippate in poche ore, catturato il predone. La polizia di Foligno ha identificato e denunciato lo scippatore della bici elettrica. Gli agenti, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza hanno denunciato il 43enne, cittadino italiano gi√† noto alle forze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: bici - elettrica - anziane - scippate

Ruba una bici elettrica e poi fugge, arrestato dai poliziotti: nascondeva anche la droga - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne originario del Camerun, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per rapina impropria e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Scontro tra auto e bici elettrica: arriva l'ambulanza - Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio (9 maggio) a Capodrise. Coinvolte un'auto e una bici elettrica.

Ruba una bici elettrica per un debito di droga da 40 euro: 19enne inseguito e arrestato a Como - La polizia di Como, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha arrestato per estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne residente in città.

Preso il bandito della bici elettrica: due anziane scippate in poche ore https://ift.tt/d1p3yvz https://ift.tt/OfQBt8w Vai su X

Preso il bandito della bici elettrica: due anziane scippate in poche ore; Preso il bandito della bici elettrica: due anziane scippate in poche ore; Due anziane scippate in poche ore: caccia a un uomo in sella a una bici elettrica.

Due anziane scippate in poche ore: caccia a un uomo in sella a una bici elettrica - party and technical cookies necessary for its proper functioning. Da corrieredellumbria.it

Scippano anziana e rubano bici elettrica, denunciati baby ladri - Nei guai sono finiti due minorenni, un algerino e un marocchino, denunciati dai carabinieri per furto ... Come scrive ansa.it