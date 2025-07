Posti di blocco lungo la Apecchiese 65 motociclisti fermati

Posti di blocco e controlli lungo la Apecchiese, strada che unisce l'Altotevere alla provincia di Pesaro-Urbino e particolarmente amata dagli appassionati delle due ruote. I poliziotti, nel corso dei sei posti di blocco, hanno fermato controllato 65 motociclisti e 20 automobilisti. Per un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: posti - blocco - apecchiese - motociclisti

Se hai questa automobile, fai attenzione ai posti di blocco: il controllo è assicurato - Ogni anno le forze dell’ordine effettuano migliaia di controlli e sicuramente c’è qualche automobile più sotto osservazione rispetto alle altre.

Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: «Tre morti e diversi feriti». Posti di blocco e caccia all'uomo - A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: «tre morti e diversi feriti». Posti di blocco e caccia all'uomo - A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Posti di blocco lungo la Apecchiese, 65 motociclisti fermati https://ift.tt/BCNjgAb https://ift.tt/Qp1wM4g Vai su X

Posti di blocco lungo la Apecchiese, 65 motociclisti fermati; Posti di blocco lungo la Apecchiese, 65 motociclisti fermati; Controlli straordinari nel weekend della Polizia di Città di Castello sulla strada 'apecchiese': controllati 65 motociclisti e 20 autoveicoli..

Città di Castello, controlli della polizia sulla Apecchiese, sanzioni e verifiche sui motociclisti - Nel fine settimana appena trascorso, la polizia di Stato di Città di Castello ha intensificato i controlli lungo la strada statale 257, nota come Apecchiese, con l’obiettivo di garantire la sicurezza ... Si legge su corrieredellumbria.it

Controlli sulla Apecchiese, una delle strade più amate dai motociclisti - Controlli sulla Apecchiese, una delle strade più amate dai motociclisti Spesso teatro di incidenti mortali, la polizia locale al lavoro per garantire la sicurezza di tutti gli utenti 05/05/2025 ... Lo riporta rainews.it