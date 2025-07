Pier Silvio Berlusconi sceglie il conduttore più amato per Mediaset

innovazioni nei palinsesti di Mediaset per la stagione 202526. Mediaset annuncia un radicale rinnovamento della propria programmazione per l’annata televisiva 202526, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di contenuti originali e di qualitĂ . La strategia si concentra su una completa revisione dell’offerta, puntando su produzioni inedite e sulla valorizzazione delle fasce orarie piĂą strategiche. La presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti ha evidenziato come Canale 5 assuma un ruolo centrale in questa trasformazione, con un focus particolare sull’intrattenimento quotidiano e sul rilancio del preserale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pier Silvio Berlusconi sceglie il conduttore piĂą amato per Mediaset

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti rinnova il suo contratto con Mediaset. Il conduttore, anche per i prossimi anni, continuerà a essere al timone dei principali programmi di Canale 5 e si occuperà di nuovi progetti.

Paolo Del Debbio sbugiarda chi lo vuole fuori da Mediaset: “Pier Silvio è contento di me: io la tv la faccio così” - Se ho in programma di lasciare Mediaset? “No, non è nei miei progetti lasciare il programma che conduco, sto bene qui dove sono”.

“Pier Silvio ci ha ripensato”. Pace fatta con Barbara D’Urso, Carmelita torna a Mediaset: l’indizio di Striscia - Fino a poche ore fa, sembrava cosa fatta: Barbara D’Urso in trattativa con la Rai per un ritorno in grande stile sulla scena televisiva italiana.

“Ha scelto lui” Pier Silvio Berlusconi cambia tutti e sceglie per Mediaset il conduttore più amato - Mediaset annuncia un radicale cambiamento nei palinsesti 2025/26, puntando su contenuti inediti e lanciando un rinnovato Sarabanda per fidelizzare il pubblico in fascia preserale ... Si legge su bigodino.it

La Ruota della Fortuna, chi è il primo campione: la maxi-vincita (e la reazione di Pier Silvio Berlusconi) - La prima puntata in access del game show Mediaset ha fatto registrare ascolti record. Lo riporta libero.it