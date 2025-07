Operazione antidroga tra il Veneto e la Romagna con chili di cocaina attività anche in provincia di Forlì-Cesena

All'alba di giovedì è scattata l'operazione antidroga "Focus23" coordinata dalla Procura di Treviso ed eseguita dagli agenti delle squadre mobili. Un maxi blitz che ha toccato anche la provincia di Forlì-Cesena, con un totale di 26 persone coinvolte, di cui 23 indagati. Due arresti in flagrante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Maxi-operazione antidroga in Basilicata: 17 arresti - AGI - I carabinieri del comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'Ufficio gip nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola, un a gente di Polizia Locale, accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d'uso.

Cassino, operazione antidroga: la Polizia sequestra 10 kg di cocaina occultata in un'auto - La Polizia Stradale di Cassino ha concluso con successo un’importante operazione antidroga, sequestrando dieci chilogrammi di cocaina destinata al mercato illecito.

Cerignola: operazione antidroga, nove arresti Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

