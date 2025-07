Modena City Ramblers il 19 luglio sul palco di Nxt con Appunti Resistenti

IL CONCERTO. Ingresso gratuito entro le ore 20. Lo storico gruppo celebra la Liberazione con un tour militante. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Modena City Ramblers il 19 luglio sul palco di Nxt con «Appunti Resistenti»

In questa notizia si parla di: modena - city - ramblers - luglio

Monza, i Modena City Ramblers suonano gratis in città : orari e viabilità modificata - La musica dei Modena City Ramblers arriva in piazza Cambiaghi a Monza. Il concerto, gratuito, è in programma questa sera alle 21.

I Modena City Ramblers conquistano Monza: in piazza oltre 3mila spettatori - Un concerto all’insegna del divertimento e della solidarietà , che a Monza si è inserito come evento clou in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Romagna in Fiore, grande successo per i Modena City Ramblers - Faenza (Ravenna), 10 maggio 2025 - Grande successo a Castel Raniero per il primo concerto di ‘Romagna in Fiore’, la rassegna di Ravenna festival che trasforma i paesaggi del nostro territorio in palcoscenici a cielo aperto.

Siete pronti a far tremare Piazza Ortona? Il 16 LUGLIO alle 21:45 arrivano i Modena City Ramblers: una serata esplosiva tra folk, energia e voglia di libertà ! Canti, balli e pugni alzati al cielo – perché quando la musica chiama, Borgia risponde. Non man Vai su Facebook

4 Luglio 2025...Che serata spettacolare ieri a #SestoSanGiovanni #Milano al #Kozel #Carroponte insieme ai #Folkstone Grazie a tutti! #modenacityramblers #mcr #daicandom #letsgoramblers #appuntiresistentitour #appuntiresistenti Vai su X

Modena City Ramblers il 19 luglio sul palco di Nxt con «Appunti Resistenti»; Successo per il concerto dei Modena City Ramblers a Borgia: attesi il 18 luglio i Neri per Caso; Borgia Summer Vibes, i Modena City Ramblers infiammano la piazza gremita.

Modena City Ramblers il 19 luglio sul palco di Nxt con «Appunti Resistenti» - Lo storico gruppo celebra la Liberazione con un tour militante. Da ecodibergamo.it

Borgia Summer Vibes, i Modena City Ramblers infiammano la piazza gremita - Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log- Scrive giornaledicalabria.it