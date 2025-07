L' università di Torino avanza nella classifica dei migliori mega atenei italiani successo consolidato per il Politecnico

Torino brilla, in Italia e non solo. Alla più recente 66esima posizione guadagnata nella Top 100 delle migliori città universitarie al mondo, si aggiunge un'altra piccola vittoria per l'Università degli Studi di Torino anche nella classifica stilata dal Censis. L'istuto di ricerca italiano anche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

"Ci hanno aggrediti e picchiati". La violenza dei pro Pal all’università di Torino - I manifestanti pro Pal di Torino si sono dimostrati ancora una volta violenti e poco democratici, imponendo l'annullamento di un incontro organizzato dell'Unione dei giovani ebrei

Torino, manifestanti Propal all’università . Insulti alla conferenza contro l’antisemitismo. Tensione con la polizia al Salone del Libro – Il video - Alcuni studenti e manifestanti Pro Pal hanno interrotto la presentazione del «Il manifesto nazionale per il diritto allo studio – per l’università come luogo di dialogo, di democrazia e di contrasto all’antisemitismo», dove erano presenti anche relatori di religione ebraica, al Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino.

Protesta dei precari all'università di Torino: bloccato l'ingresso della facoltà di architettura al castello del Valentino - A Torino come in molte altre città italiane, oggi, lunedì 12 maggio 2025, i lavoratori precari dell’università hanno organizzato una protesta.

