Lookman Inter accordo raggiunto tra club e giocatore! Ecco quanto guadagnerebbe il nigeriano a Milano

L’Inter sembra aver messo seriamente le mani su Ademola Lookman, con un accordo di massima già raggiunto tra il giocatore e il club nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal profilo X di Alfredo Pedullà , l’ Inter avrebbe offerto a Lookman un contratto da 5 milioni di euro più bonus a stagione, una proposta che soddisfa le richieste del talentuoso attaccante nigeriano. Questo accordo segna un passo importante nella trattativa, con il club di Milano che dimostra di voler fare sul serio per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’affare sembra essere ben avviato, ma per chiudere definitivamente, l’ Inter dovrà ancora trovare l’intesa con l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, accordo raggiunto tra club e giocatore! Ecco quanto guadagnerebbe il nigeriano a Milano

In questa notizia si parla di: lookman - inter - accordo - raggiunto

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

L’Inter ha individuato in Ademola #Lookman il nuovo rinforzo per l’attacco. Raggiunto subito l’accordo con il bomber nigeriano sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, ora deve trovare quello con l’Atalanta. L’offerta dei meneghini raggiung Vai su Facebook

L'#Inter ha individuato in Ademola #Lookman il nuovo rinforzo per l'attacco. Raggiunto subito l'accordo con il bomber nigeriano sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, ora deve trovare quello con l'Atalanta. L'offerta dei meneghini raggiun Vai su X

Inter e Lookman: accordo raggiunto, trattativa con l’Atalanta in corso; Lookman dice sì all'Inter: l'offerta di Marotta e la richiesta dell'Atalanta; San Siro, accordo tra Milan, Inter e Comune di Milano: e ora cosa succederà ?.

Lookman dice sì all'Inter: l'offerta di Marotta e la richiesta dell'Atalanta - Trattativa a oltranza per l'attaccante, il nigeriano chede al suo club che venga rispettata la promessa di un anno fa sul prezzo del cartellino ... Scrive msn.com

Sky – Inter, accordo raggiunto col Pisa per Akinsanmiro: la formula del trasferimento - L'Inter lavora in entrata sulla pista Ademola Lookman, ma contestualmente sta perfezionando anche qualche uscita. Come scrive fcinter1908.it