Franck Kessié si appresta a fare il proprio ritorno in Italia: ad attenderlo una sua vecchia conoscenza Il calciomercato estivo sta regalando diversi ritorni di fiamma di alto livello. Diverse vecchie conoscenze del calcio italiano stanno tornando nel Belpaese, sposando nuovi progetti in un campionato in cui hanno già dimostrato tutto il loro valore. Il primo nome illustre in ordine temporale ad aver fatto ritorno in Serie A è stato Edin Dzeko, che ha scelto di accettare la proposta della Fiorentina dopo gli anni spesi in Turchia con la maglia del Fenerbahce. A proposito di Turchia, anche Ciro immobile ha lasciato la Süper Lig per trasferirsi al Bologna. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Kessié torna in Serie A: la destinazione è da non credere