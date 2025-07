Il triste destino dell' ex discoteca Cacao | da luogo di culto per la movida torinese a piazza di spaccio

Tra i luoghi critici e di degrado, formalmente dismessi o in attesa di nuovi progetti (ma nel frattempo indebitamente occupati) non ci sarebbero solamente la più nota ex piscina Sempione, ma anche l'ex discoteca Cacao di viale Carlo Ceppi 6. Un luogo storico, e non si esagera aggiungendo "di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: discoteca - cacao - luogo - triste

Il triste destino dell'ex discoteca Cacao: da luogo di culto per la movida torinese a piazza di spaccio https://ift.tt/H2mTEyX Vai su X

Il dolce che mette tutti d’accordo? Il nostro Sù-Sù Un tiramisù servito in bicchiere, con crema al mascarpone, savoiardi, caffè e cacao. Un classico che al Dazio ha tutto un altro gusto… meglio provarlo che raccontarlo. ? Vai su Facebook

Il triste destino dell'ex discoteca Cacao: da luogo di culto per la movida torinese a piazza di spaccio.

Il triste destino dell'ex discoteca Cacao: da luogo di culto per la movida torinese a piazza di spaccio - Tra i luoghi critici e di degrado, formalmente dismessi o in attesa di nuovi progetti (ma nel frattempo indebitamente occupati) non ci sarebbero solamente la più nota ex piscina Sempione, ma anche l'e ... Come scrive torinotoday.it