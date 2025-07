Difende il figlio 14enne in una lite un pugno lo uccide | 39enne morto dopo 2 giorni di agonia l' aggressore già libero

E' morto dopo due giorni di agonia, a causa di una emorragia cerebrale, Vladimir Radu, un 39enne di origini moldave, che era stato colpito con un pugno al volto, davanti alla discoteca 'Area City di Mestre, mentre stava difendendo il figlio 14enne finito al centro di una lite. L'episodio era avvenuto il 21 giugno scorso: Radu - riferiscono i quotidiani locali - è spirato il 23 giugno, solo due giorni.

