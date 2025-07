Cristiana Girelli festeggia la semifinale cantando Jovanotti | Abbiamo fatto un sogno siamo in semifinale

Una serata storica per il calcio femminile. Ieri, mercoledì 16 luglio, l'Italia del ct Andrea Soncin, battendo la Norvegia per 2-1, ha conquistato a Ginevra la semifinale al Campionato europeo femminile di calcio. La grande protagonista della serata è stata Cristiana Girelli, classe 1990, 35. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: semifinale - cristiana - girelli - festeggia

Chi è Cristiana Girelli che ha portato l'Italia in semifinale agli Europei di calcio - Il suo idolo è sempre stato Alessandro del Piero ed è già nella hall of fame del calcio italiano. Tutto quello che c'è da sapere sull'attaccante azzurra

Cristiana Girelli festeggia la semifinale cantando Jovanotti: "Abbiamo fatto un sogno, siamo in semifinale" - Una serata storica per il calcio femminile. Ieri, mercoledì 16 luglio, l'Italia del ct Andrea Soncin, battendo la Norvegia per 2-1, ha conquistato a Ginevra la semifinale al Campionato europeo femminile di calcio.

Se il calcio parla femminile. La Nazionale in semifinale; Girelli fa storia: 61 gol con l'Italia, azzurre in semifinale; Cristiana Girelli festeggia la semifinale cantando Jovanotti: Abbiamo fatto un sogno, siamo in semifinale.

Cristiana Girelli festeggia la semifinale cantando Jovanotti: "Abbiamo fatto un sogno, siamo in semifinale" - Ieri, mercoledì 16 luglio, l'Italia del ct Andrea Soncin, battendo la Norvegia per 2- Secondo torinotoday.it

Classe e grinta: Cristiana Girelli è il cuore dell’Italia femminile - Le azzurre hanno raggiunto una storica semifinale all’Europeo grazie alla sua doppietta alla Norvegia: «Abbiamo fatto qualcosa di speciale» ... Segnala giornaledibrescia.it