Tadej Pogacar ha ribadito di essere il grande dominatore del ciclismo attuale, inscenando un affondo di primissima caratura tecnica in occasione della dodicesima tappa del Tour de France. Il Campione del Mondo ha attaccato di forza sulle prime rampe dell’Hautacam, firmando l’affondo risolutore quando mancavano dodici chilometri al traguardo di questa prima giornata sui Pirenei. Il fuoriclasse sloveno ha lasciato sul posto il grande rivale Jonas Vingegaard e ha fatto scalata in solitaria. Il capitano della UAE Emirates XRG ha rifilato un distacco di due minuti e dieci secondi al danese, ha riconquistato la maglia gialla (l’irlandese Ben Healy ha ceduto come previsto) e svetta in testa alla classifica generale con un margine di addirittura 3’31”  nei confronti del grande rivale: a metĂ della Grande Boucle ha giĂ messo una seria ipoteca sul trionfo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025, dodicesima tappa: Pogacar domina l’Hautacam, Vingegaard sprofonda oltre i 3?

