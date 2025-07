Calciomercato Milan sondaggi per Hojlund | i rossoneri cercano l’attaccante

Il Milan è piĂą che mai attivo sul fronte mercato in entrata: secondo Di Marzio, nelle ultime ore è stato effettuato un sondaggio per Hojlund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sondaggi per Hojlund: i rossoneri cercano l’attaccante

In questa notizia si parla di: milan - hojlund - calciomercato - sondaggi

Milan, Congerton: i colpi Lookman e Hojlund e non solo. Cosa può dare? - Congerton potrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Milan. Ecco la sua carriera con i colpi all'Atalanta.

Juventus, chi è Harder: l'alternativa al sogno (proibito?) Gyokeres, intrecci con Inter e Milan per Hojlund e Vlahovic - Si muove il mercato dei grandi centravanti in Europa. La Premier League inglese è al lavoro per prendersi le prime scelte: l`Arsenal tratta lo.

Inter Milan appassionato dell’attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Juventus, colpo di scena su Hojlund: destino incrociato con Zirkzee, il retroscena; Tony D’Amico al Milan? Da Ederson e Lookman a Hien e Hojlund: tutti gli acquisti; Milan, due piani per l'attacco: Joao Felix in prestito, oppure tutto su Gimenez.

Milan, idea Hojlund per l'attacco: sondaggio con il Manchester United - I rossoneri, dopo gli addii d i Luka Jovic e TamMy Abraham, stanno cercando di rinforzare il reparto offensivo. calciomercato.com scrive

Milan, offerti 12 milioni per Estupinan del Brighton. Sondaggio per Hojlund - Il Brighton lo valuta di più ma il giocatore spinge per andare al Milan, affascinato dal progetto sportivo. Come scrive sport.sky.it