Beppe Sala indagato il sindaco assediato | no alle dimissioni Schlein lo chiama | Siamo con te

ROMA A sera, dopo una giornata al centro del fuoco di fila incrociato della destra e pure del Movimento 5 stelle, il cellulare di Beppe Sala squilla. Dall?altra parte c?è Elly. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Beppe Sala indagato, il sindaco assediato: no alle dimissioni. Schlein lo chiama: «Siamo con te»

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala - Scandalo urbanistica a Milano, tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala: “Allucinante venirlo a sapere dai giornali”.

Beppe Sala indagato, centrodestra garantista: «Le giunte non cadono per gli avvisi di garanzia» - Il Nazareno, quartier generale del Pd, sembra non calorosissimo nei confronti di Giuseppe Sala, e si limita a una telefonata personale di Schlein al sindaco milanese come segno di. Secondo ilmessaggero.it