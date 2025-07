Attività sospette in un garage | gli agenti sequestrano oltre 40 kg di droga e armi 4 arresti

Hanno tra i 20 e i 30 anni i quattro uomini, tutti di origine italiana, arrestati in flagranza di reato da parte degli agenti della polizia di Stato, l'8 luglio scorso, trovati in possesso di un'ingente quantità di sostanze stupefacenti quali hashish e cocaina.

Attività sospette in un garage: gli agenti sequestrano oltre 40 kg di droga e armi, 4 arresti - Hanno tra i 20 e i 30 anni i quattro uomini, tutti di origine italiana, arrestati in flagranza di reato da parte degli agenti della polizia di Stato, l'8 luglio scorso, trovati in possesso di un'ingente quantità di sostanze stupefacenti quali hashish e cocaina.

Roma: garage come area di spaccio. In casa droga, armi e munizioni. Un arresto della Polizia di Stato È stato il continuo andirivieni di un’auto bianca in entrata ed in uscita da due box in zona Montesacro ad aprire il vaso di Pandora che ha portato un ventinov Vai su Facebook

