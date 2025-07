Atalanta terza giornata di preparazione a Zingonia dedicata ai test atletici

IL PRE-CAMPIONATO. Test atletici al Centro Bortolotti di Zingonia per l’Atalanta nella terza giornata di preparazione, fra tapis roulant, cyclette e «metabolimetro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, terza giornata di preparazione a Zingonia dedicata ai test atletici

In questa notizia si parla di: atalanta - terza - giornata - preparazione

Atalanta, terza giornata di preparazione a Zingonia dedicata ai test atletici; Ivan Juric ha fatto il suo “esordio” a Zingonia; L'Atalanta-Inter più importante di sempre.

Atalanta, terza giornata di preparazione a Zingonia dedicata ai test atletici - Test atletici al Centro Bortolotti di Zingonia per l’Atalanta nella terza giornata di preparazione , fra tapis roulant, cyclette e «metabolimetro». Si legge su ecodibergamo.it

Atalanta Under 23, domani inizia il corso targato Bocchetti - Come comunica il club, domani inizierà la preparazione estiva anche l’ Atalanta Under 23, quest’anno guidata da Salvatore Bocchetti che ha preso il posto di Francesco Modesto, il cui biennio si è ... Segnala calcioatalanta.it