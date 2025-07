Alessandro Cattelan | In Rai volevo confrontarmi con una cosa nuova ma ho avuto difficoltà

Alessandro Cattelan parla per la prima volta della sua esperienza in Rai, non proprio entusiasmante. “E’ stata qualcosa che ho voluto con una motivazione”, afferma il conduttore piemontese a margine della presentazione a Milano della nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di Disney+ che come vi abbiamo anticipato lo vedrĂ giudice con Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. Venivo da un contesto in cui stavo benissimo (X Factor, ndDM) e che spesso mi manca, però era un momento in cui credevo di aver dato tutto e volevo confrontarmi con una cosa nuova che ha avuto delle sue difficoltĂ . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Alessandro Cattelan: “In Rai volevo confrontarmi con una cosa nuova ma ho avuto difficoltà ”

