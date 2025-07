The Penguin 2 | arriva un aggiornamento emozionante ma forse è legato all’uscita di The Batman 2??

Casey Bloys di HBO ha fornito un aggiornamento cruciale sulla potenziale seconda stagione di The Penguin, suggerendo che il destino della serie spin-off potrebbe dipendere direttamente dai progressi di The Batman Part II. Il punto della situazione sulla seconda stagione di The Penguin. Dopo aver ricevuto ben 24 nomination agli Emmy, incluso il riconoscimento per la Miglior Serie Limitata o Antologica, il futuro di The Penguin è diventato un argomento caldo. Intervistato da Variety, Bloys ha ammesso che una seconda stagione è “possibile”, ma ha chiarito che l’obiettivo principale del regista Matt Reeves è portare avanti The Batman Part II. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Penguin 2: arriva un aggiornamento emozionante, ma forse è legato all’uscita di The Batman 2??

