Quiet?cation | il silenzio diventa la nuova meta del turismo 2025

Boom globale delle quiet?cation: +50% di ricerche per vacanze silenziose e rigeneranti. Il trend trasforma il turismo e valorizza mete lontane dal caos. “ Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perchĂ© non può essere comprato. I ricchi comprano rumore ” questo aforisma attribuito a Charlie Chaplin riassume alla perfezione le dinamiche vacanziere degli ultimi decenni, caratterizzati dalla costante ricerca della movida e dello svago. Cosa penserebbe il grande attore se sapesse che in tempi moderni queste tendenze sono cambiate? L’ estate 2025 sarĂ , infatti, una stagione caratterizzata da un trend emergente nel settore turismo: la “ quiet?cation ”, neologismo nato dalla fusione di quiet (silenzio) e vacation (vacanza), che descrive una tendenza sempre piĂą marcata verso pause rigeneranti e lontane dal rumore, dalla folla e dalla frenesia del turismo di massa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

