Che qualcosa fosse destinato a cambiare, lo si intuiva fin dall’inizio. E così sarà . Il pomeriggio di Canale 5, che da lunedì ospiterà la nuova edizione di Sarabanda, si rafforza già da domani. Via i film di Rosamunde Pilcher, che – come prevedibile – non riescono a trainare bene il preserale (ieri il 13.4%, con un 15.2% nella prima parte e un 12.2% nella seconda), e spazio a una maratona di tre puntate de La Forza di una Donna. La serie, che promette di diventare il nuovo fenomeno turco, ha registrato ieri un eccellente 24.4% di share (24.71% in total audience ), in onda dalle 15:48 alle 16:38. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Maratona La Forza di una Donna per trainare il preserale di Canale 5

