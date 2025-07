Donna incinta al nono mese precipita dal secondo piano morto il bambino Era stata dimessa da poco

Un dramma devastante si è consumato a Terni nella mattina di domenica 13 luglio: una donna incinta al nono mese è precipitata dal secondo piano del palazzo in cui viveva. Il cesareo d’emergenza eseguito all’ospedale non è bastato a salvare la vita del bambino. La donna, 31 anni, di origine albanese ma residente in Italia da tempo, è ricoverata in condizioni gravissime. Si attende un intervento chirurgico, mentre la prognosi resta riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata è quella di un tentativo di suicidio. A dare l’allarme è stato il marito, intorno alle 9:30 del mattino. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

