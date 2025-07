SCHERMA | Matteo Galassi argento agli Europei e stella della spada italiana ??

A soli 20 anni, Matteo ha giĂ conquistato l’argento agli Europei assoluti di Genova 2025, l’oro a squadre e argento individuale ai Mondiali Under?20, e podi importanti in Coppa del Mondo Assoluta. In questa intervista ripercorre tecnica, emozioni e futuro, tra storie di pedana e ambizioni olimpiche. Conduce: Alice Liverani Nel video: Il percorso da Under?20 a protagonista tra i grandi I dettagli tecnici che lo rendono pericoloso in pedana Il momento in cui ha sentito “ce la posso fare” I suoi sogni tra Mondiali, Europei e Olimpiadi ISCRIVITI, metti LIKE e attiva la per non perderti i prossimi FOCUS – SCHERMA! #FocusScherma #MatteoGalassi #SpadaItaliana #AliceLiverani #EuropeiGenova2025 #MondialiUnder20 #SportMotivation. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SCHERMA: Matteo Galassi, argento agli Europei e stella della spada italiana ??

Matteo Galassi è d’argento agli Europei di Genova. Sul podio anche Santarelli. Oro all’ucraino Svichkar - Matteo Galassi fa sognare agli Europei di Genova e sfiora un clamoroso titolo continentale alla sua prima esperienza.

Qual è il modo migliore per festeggiare una MEDAGLIA D’ARGENTO agli europei? Ovviamente, una bella festa SABATO 26 LUGLIO animeremo Fiorina insieme alla Giunta Di Castello Domagnano con cibo, drink, musica e giochi per tutte le età Vi asp Vai su Facebook

Europei scherma, Matteo Galassi argento nella spada individuale - Matteo Galassi ha conquistato la medaglia d'argento nella prova individuale di spada maschile agli Europei di scherma in corso a Genova, perdendo in finale 15- Scrive sport.sky.it